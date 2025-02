Lopinionista.it - L’inconsueto mondo marino e animale di Ada Pasta, quando l’Arts and Crafts incontra la Pop Art e strizza l’occhio al Naïf

Nell’arte contemporanea tutto ciò che in precedenza aveva costituito una linea esecutiva e stilistica ben definita viene sovvertito dalla completa libertà espressiva, interpretativa e rielaborativa in virtù della quale i nuovi autori riescono a dare un’impronta nuova e personale del loro approccio alla creatività. Tutte le correnti pittoriche inizialmente ben delineate e spesso accuratamente separate dalle altre, trovano pertanto nell’era moderna la possibilità di mescolarsi, entrare in sinergia mostrando le infinite possibilità rigenerative che da sempre appartengono all’inventiva e alla capacità evolutiva degli interpreti che lasciano nelle opere il proprio punto di vista sulla vita e sultanto quanto la loro visionaria capacità di oltrepassare le regole facendo trasparire un’essenza interiore che non può fare a meno di svelarsi nelle loro tele.