L'impero Rovagnati piange Lorenzo, decapitata la dinastia dei prosciutti: era l'orgoglio della Brianza

BIASSONO – Dall’epopea alla tragedia, una parabola che nessuno poteva immaginare investe il colosso del Gran Biscotto come uno tsunami: la morte di(nella foto) e dei suoi due piloti nell’incidente con l’elicottero nel Parmense segnerà inevitabilmente un prima e un dopo. Anche se mercoledì nelle diverse fabbriche brianzole del marchio dei salumi brianzolo noto in tutto il mondo ogni cosa è andata avanti come sempre. Sulalimentare, 335 milioni di fatturato, 1.200 dipendenti, calano sgomento e incertezza. La notiziasua fine ha seminato dolore, incredulità e aperto inevitabili domande sul futuro. E tutti, qui, oggi, si fanno scudo con la storia del marchio, che man mano che il tempo passa, ha assunto il saporeleggenda. E sperano che sia l’antidoto capace di proiettarli ancora una volta avanti.