Lille-Le Havre il pronostico di Ligue 1 | Combo Over per il successo finale

Dopo la clamorosa eliminazione dalla Coppa di Francia ai calci di rigore contro il Dunkerque, ildi Bruno Genesio prova a ripartire in campionato. La sfida interna contro il Lerappresenta un’opportunità per accorciare sul secondo posto occupato dal Monaco, impegnato nel big match con il PSG. I Dogues hanno peccato di sufficienza nel match di coppa, sciupando numerose occasioni e venendo puniti nel recupero prima della lotteria dei rigori.Il Le, dal canto suo, ha conquistato un pareggio sul campo dell’Angers, risultato utile per avvicinarsi alla zona salvezza, anche grazie alla contemporanea sconfitta del Saint-Étienne contro il. Tuttavia, resta il rammarico per undi gara mal gestito, che ha impedito di ottenere uncruciale.Probabili formazioni– Le:Portiere: Lucas ChevalierDifensori: Gabriel Gudmundsson, Alexsandro, Bafode Diakite, Aissa MandiCentrocampisti: Andre Gomes, Ngal Ayel Mukau, Hakon HaraldssonAttaccanti: Angel, Remy Cabella, Jonathan DavidLe:Portiere: Mathieu GorgelinDifensori: Fode Ballo-Toure, Gautier Lloris, Etienne Youte Kinkoue, Loic NegoCentrocampisti: Rassoul Ndiaye, Antoine Joujou, Yassine Kechta, Mahamadou DiawaraAttaccanti: Josue Casimir, Emmanuel SabbiSqualificati e indisponibili:: Assenti per infortunio Nabil Bentaleb, Tiago Santos, Matias Fernandez-Pardo, Edon Zhegrova.