Ilfattoquotidiano.it - Licenziata a Trieste perché accusata di rubare nei camerini, assunta dal teatro di Cagliari: la scelta del sovrintendente in pole per la Fenice

a tempo determinato alLirico dicome “maestro collaboratore con funzioni amministrativo/organizzative” nonostante che il curriculum nelle ultime settimane sia stato appesantito dal licenziamento di un altro lirico (di) con l’accusa di aver rubato nei. E’ l’ultimo capitolo della gestione di uno dei più prestigiosi teatri d’opera d’Italia da parte delNicola Colabianchi, di area meloniana e candidato numero uno a ricoprire lo stesso incarico alladi Venezia, come successore di Fortunato Ortombina, che andrà alla Scala di Milano. Colabianchi colleziona un’altramica dopo un percorso accidentato a. Tra le varie cose ilè finito in un’inchiesta proprio per una serie di presunte assunzioni poco trasparenti e casi di assenteismo tra i dipendenti.