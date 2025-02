Sololaroma.it - Leyton Orient-Manchester City, pronostico FA Cup: possibile l’azzardo?

Sabato 8 febbraio, alle ore 13.15, lo stadio Brisbane Road sarà palcoscenico di una gara sicuramente affascinante. Qui, infatti, il, squadra militante in League One, terza serie inglese, affronterà ildi Pep Guardiola. La partita è valevole per il quarto turno di FA CUP, una competizione che mette di fronte squadre appartenenti a realtà diametralmente opposte e spesso regala sorprese.Come stanno le due squadreIlè attualmente 6° in classifica nel suo campionato di riferimento. Questo vuol dire che i biancorossi occupano l’ultima posizione utile per agguantare i playoff e sognare la promozione in Championship. Il rendimento dell’ O’s nelle ultime gare è molto altalenante, come dimostrato dalla sconfitta interna nell’ultima gara di campionato contro lo Stockport Country per 0-1.