Lanazione.it - L’ex Casinò dei giochi. Il piú votato in Toscana

IlMunicipale di Bagni di Lucca è primo innella classifica dei “Luoghi del Cuore“ del Fai, soddisfazione per il gruppo della Media Valle e per il comitato di cittadini che insieme si sono mobilitati per la raccolta di firme a favore dell’ immobile. Il luogo inpiùnella classifica provvisoria risulta essere appuntodeidi Bagni di Lucca. In una nota resa pubblica, il gruppo Fai Media Valle, esprimendo il ringraziamento a tutti i firmatari che hanno permesso il buon risultato ottenuto fino a questo momento, chiede ai cittadini e alla associazione del territorio un ulteriore sforzo per aderire alla campagna nazionale "Luoghi del cuore" continuando a sostenere con le firme la candidatura del. La campagna nazionale del Fai prevede, infatti, che un luogo possa essere candidato e quindida chi vuole supportare la sua candidatura.