Sport.quotidiano.net - L’ex aquilotto arrivato dalla Repubblica Ceca. Oggi previsto il passaggio di proprietà fra Platek e la Fc32. Venduti 9900 biglietti, in tribuna anche Herzan

Leggi su Sport.quotidiano.net

Un tifoso speciale delle Aquile è giunto, ieri,per dare il suo sostegno allo Spezia. Si tratta del ‘soldatino’ Ondrej Herzán, indimenticato exche nel 2008, dopo il fallimento, non abbandonò la formazione bianca, giocando con essain Serie D e in Seconda divisione.si è presentato al Ferdeghini per salutare il suo vecchio compagno Nicola Padoin e Beppe Vecchio, per poi visitare il Picco. Ieri pomeriggio, nel frattempo, gli uomini di D’Angelo hanno proseguito la preparazione a Follo in vista del match contro il Palermo. Il tecnicodovrà rinunciare agli infortunati Sarr, Nagy, Soleri e allo squalificato Bandinelli. Si va verso il record di presenze al ‘Picco’: ieri, alle 17, erano già stati, infine, a Milano, si materializzerà ildifamigliadi Paul Francis.