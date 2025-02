Liberoquotidiano.it - L'Europa fa a pezzi la nostra agricoltura: ecco come vogliono azzopparci

Leggi su Liberoquotidiano.it

Gli ultimi trent'anni di Politica agricola comune dell'Unione europea, la Pac, hanno provocato danni incommensurabili. Ma è l'ultimo periodo ad aver provocato i guai peggiori. Da quando cioè le scelte fatte a Bruxelles si sono colorate dell'ambientalismo ideologico che ha trovato nell'ex vicepresidente della Commissione Ue, l'olandese Frans Timmermans, il massimo interprete. Negli ultimi giorni si sono susseguiti gli allarmi di alcune organizzazioni dei produttori, in concomitanza con l'apertura a Berlino della fiera Fruit Logistica, dedicata alla produzione di frutticole e orticole. «Con la Pac ideologica è a rischio il 60% della produzione agricola europea, il futuro del settore e la salute dei consumatori», afferma il presidente di Confcooperative Maurizio Gardini. «Solo lo scorso anno le nostre cooperative hanno investito 1,9 miliardi di euro in sostenibilità», aggiunge Gardini, «i produttori agricoli e la cooperazione agroalimentare sono impegnati da decenni in progetti didi precisione finalizzati a ridurre l'utilizzo di acqua e di chimica.