Ilrestodelcarlino.it - L’esordio in commissione. Il centrosinistra attacca:: "Assessore, che delusione. Così ha detto solo ovvietà"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Non servono cordoni ombelicali per proteggere l’. Siamo qui per capire la visione del neo, la curiosità c’è e l’occasione è ghiotta. In bocca al lupo". Carlo Pesaresi, assieme ad altri consiglieri di minoranza, hanno dovuto affrontare la difesa di squadra del centrodestra più che le reazioni dell’alla cultura Marta Paraventi, fino all’anno scorso iscritta al Pd: "La sua non è una visione, stamattina (ieri, ndr) hacose ovvie e alle nostre domande non ha risposto – ha aggiunto Pesaresi – Veniamo da unche aveva azzerato la Mole e‘no’ agli eventi, fino a quando è dovuto intervenire il sindaco in prima persona per limitare i danni. Aspettavamo che dicesse qualcosa sugli spazi, sulla stagione, sugli eventi, sul personale e sulla gestione.