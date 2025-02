Sport.quotidiano.net - Lesione al bicipite femorale per il danese: domenica a Lecce spazio all’azzurrino. Torna Dominguez dal 1’. Odgaard out un mese, c’è Fabbian

Dopo Orsolini e Ferguson, arriva anche la tegola, e adesso là davanti potrebbero essere dolori. Ilsi ferma e, come da sospetto nel vederlo dolorante dopo quel recupero su Zappacosta martedì a Bergamo strozzato in corsa, la diagnosi è stata tutt’altro che morbida per Jens. "di secondo grado alsinistro, con tempi di recupero di circa 4 settimane". Netto il Bologna nella mattinata di ieri nel mettere nero su bianco il report che ufficializza l’esito degli esami ai quali si è sottoposto nelle scorse ore il trequartista rossoblù, che sarà quindi costretto a saltare almeno le prossime quattro partite. A partire da quella di, poi l’anticipo del venerdì di San Valentino in casa col Toro, il derby a Parma del 22 e il recupero col Milan quattro giorni più tardi.