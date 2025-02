Liberoquotidiano.it - L'eredità, "Sherlock Holmes?": gaffe mostruosa, sfasciano la tv dopo i titoli di coda | Video

Non c'è solo la Ghigliottina a scatenare i telespettatori de L', il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni. Certo, il gioco finale che assegna il montepremi e fa sognare il campione è quello che collezione più commenti in tempo reale su X, ma anche il resto della puntata è costellata di sfottò e ironie sui social Nella puntata di venerdì sera 7 febbraio, in particolare, tutti, ma proprio tutti gli appassionati si scatenano su uno strafalcione. "Quale investigatore è protagonista di oltre 30 romanzi di Agatha Christie?", domandano Liorni e gli autori del programma. La risposta data in studio però sconcerta tutti a casa: "? Dio bonino.", "Che ignoranza grassa", "Elementare, Hastings!", ironizza uno spettatore. E ancora, c'è chi virtualmente sfascia il televisore condividendo il meme del gesto d'ira.