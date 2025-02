Dayitalianews.com - L’epoca d’oro del tennis italiano: esplode Mattia Bellucci, dopo Medvedev batte anche Tsitsipas e vola alle semifinali di Rotterdam

Non solo Sinner, ilcontinua a regalare campioncini in erba che sognano di seguire, almeno in parte, le orme di Jannik. L’ultimo exploit è quello di, approdatodel torneo diaver battuto due big, favoritissimi per la vittoria finale: primae poi il grecocon un perentorio 6-4, 6-2. Il sogno dinon finisce qui,se la strada ora si fa ancora più in salita poiché nella semifinale del torneo 500 dovrà vedersela con il solido ed esperto Alex De Minaur.Chi èè nato a Busto Arsizio e ha iniziato a giocare a Castellanza, per poi trasferirsi con il suo team, l’MXP Team, al Qanta Village di Milano insieme al coach Fabio Chiappini. Già all’inizio dell’anno ilta è entrato nei primi 100 e al termine del torneo potrebbe arrivare al numero 68 del ranking.