Leolandia investe sui giovani . Via alle assunzioni per duecento posti

sceglie di investire suiin vista dell’apertura del 22 febbraio 2025. Il parco di divertimenti lancia un’innovativa campagna recruiting rivolta aissimi. Le posizioni aperte, consultabili sul nuovo sito dedicato all’operazione.it/lavora-con-noi.html, sono più di, divise in 9 macroaree di riferimento: customer care, merchandising, ristorazione, spettacoli, attrazioni, manutenzione e cura del parco, marketing e vendite, sviluppo parco e funzioni di staff.predispone corsi di formazione propedeutici all’inserimento in organico. Da segnalare anche la possibilità di candidarsi scegliendo la voce ’prima esperienza lavorativa’ e affidandorisorse umane l’identificazione delle attività più adatte in baseproprie inclinazioni personali.