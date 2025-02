Lanazione.it - "L’energia pulita fin da piccoli. Tanti investimenti sul territorio"

L’importanza delda trasmettere ai bambini. Gesam Gas & Luce porta il messaggio attraverso l’iniziativa de La Nazione. A parlare è Daniele Sopranzi, direttore commerciale Gesam (nella foto). Il rapporto con i piùe ilin cui vivono, quanto è importante per un’azienda come la vostra? "Per un’azienda come Gesam Gas & Luce, il rapporto con i bambini e i ragazzi delè fondamentale. Crescere insieme alle comunità locali significa investire nel futuro, educando e sensibilizzando le nuove generazioni a temi imporcomesostenibile e l’innovazione. Unche cresce e una realtà che ha l’ambizione di crescere con lui hanno bisogno di lavorare in sinergia con scuole, enti e imprese locali, promuovendo una cultura di responsabilità sociale, di rispetto per gli altri e, più in generale per il mondo che li circonda".