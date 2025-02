L’elicottero di Lorenzo Rovagnati e la nebbia troppo fitta | Non si vedeva a 10 metri anche i piloti esperti perdono l’orientamento

Leggi su Open.online

Solo. Non c’erano tralicci, cavi o alberi lungo il percorso delche il 5 febbraio è caduto durante il decollo in provincia di Parma togliendo la vita a, erede dell’impero dei salumi e ai duedel velivolo. Il volo dei tre è durato pochissimo. Il custode rimasto nel castello di famiglia a Castelguelfo, frazione di Noceto, non ha fatto in tempo a toccare le mura del maniero che un boato lo ha fatto trasalire. Mezzo chilometro più in là,, Flavio Massa e Leonardo Italiani erano morti tra le lamiere. I bollettini meteo, le visite mediche deiLa procura di Parma indaga sulla vicenda. Al momento appare abbastanza chiaro che al momento dello schiantoviaggiava velocemente. Ma – avverte il procuratore generale Alfonso D’Avino – ci vorranno mesi per arrivare a conclusioni certe.