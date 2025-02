Ilrestodelcarlino.it - "Leggere i giornali è fondamentale"

"Dare spazio ai giovani è. Oggi si legge e si scrive meno, e invece il giornale, la carta, ha ancora un grande valore". Alessandro Salighini, patron del ristorante latino-iberico ‘Exquisito’ di Santarcangelo di Romagna, va dritto al punto. La sua è una filosofia chiara: sostenere le nuove generazioni, sia nella ristorazione che nella cultura. Per questo il suo locale ha scelto di essere sponsor del progetto ‘Cronisti in classe’ de il Resto del Carlino. "Il progetto – dice – mi ha colpito proprio perché dà un’opportunità concreta ai giovani di esprimersi, di raccontare, di imparare il valore delle parole. In un’epoca in cui si comunica solo sui social, tornare alla scrittura su carta è un modo per riscoprire la profondità del pensiero". Il suo ristorante ha un’anima giovane. Quanto conta per lei investire sulle nuove generazioni? "Tantissimo.