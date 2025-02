Tarantinitime.it - Legambiente chiede un confronto alla Regione per discutere sulla futura strategia dell’acqua in Puglia

Leggi su Tarantinitime.it

Tarantini Time QuotidianoLa vicenda del dissalatore sul fiume Tara sta riportandoribalta un tema che tutti i cittadini pugliesi conoscono: la mancanza di fonti idriche superficiali nella nostra. Il sistema pugliese di approvvigionamento idrico si avvale dell’Invaso di Monte Cotugno, alimentato dal Fiume Sinni, dell’invaso del Pertusillo, alimentato dal Fiume Agri, in Basilicata, dell’invaso di Occhito, alimentato dal Fiume Fortore, a metà tra il Molise e la, dell’invaso del Locone, in, alimentato dal Torrente Locone. A questi invasi si aggiungono le Sorgenti di Caposele e di Cassano Irpino. Inoltre, in misura del 24% dell’approvvigionamento totale, Acquedotto Pugliese gestisce il sistema pozzi, distribuito prevalentemente nelle province di Lecce, Bari e Taranto.