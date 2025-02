Puntomagazine.it - L’Ecce Homo di Tiziano nasconde un dipinto inedito: la scoperta di un’équipe di studiosi ciprioti

Le ricerche hanno permesso di ricostruire il ritratto segreto rimasto sconosciuto per secoliProviene da Cipro, e più precisamente dalla città di Limassol, la straordinariadi un ritratto rimasto nascosto per secoli al di sotto del, una olio risalente al 1570 e attribuito aVecellio (e alla sua bottega), uno dei principali esponenti del Rinascimento italiano.Durante le attività di restauro, analizzando la tela al microscopio, un gruppo di ricercatori del Cyprus Institute ha rilevato la presenza di diversi pigmenti attraverso le crepe formatesi sullo strato pittorico delche raffigura il governatore romano della Giudea, Ponzio Pilato, nel momento in cui presenta alla folla Gesù flagellato pronunciando la frase “Ecco l’uomo”.Successivamente, dalle immagini ottenute mediante raggi X è stato possibile non solo ricostruire il ritratto rimasto nascosto, ma anche ottenerne una riproduzione che ora si trova esposta a Limassol, nel centro municipale d’arte Apothikes Papadaki, fino al 10 marzo 2025, nel corso di una mostra intitolata Unseen Gaze.