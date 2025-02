LeBron James abbatte Golden State con 42 punti e raggiunge Michael Jordan

Leggi su Sportface.it

Eterno: in attesa di vedere all’opera Luka Doncic, ormai sulla via del ritorno dopo l’infortunio patito con la maglia di Dallas il giorno di Natale, i Los Angeles Lakers si godono ancora le gesta di King, che controriscrive un pezzo di storia. La sua prestazione contro Stephen Curry e compagni, infatti, gli permette di eguagliare nientemeno che. Sì perché solo questi due super campioni sono stati in grado di segnare almeno 40dopo aver compiuto i 40 anni di età. Nella notte NBA, infatti,ne ha realizzati ben 42 contro i Warrios. Appena uno in meno rispetto ai 43 chemise a segno contro i New Jersey Nets quando vestiva la maglia dei Washington Wizards.CLASSIFICHE E TUTTI I RISULTATI– Foto Kiyoshi Mio / IPAvince il testa a testa con Stephen CurryQuella che ormai è diventata una classica della Western Conference, vede quindi protagonisti i due veterani e stelle delle rispettive squadre.