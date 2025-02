Le tattiche sconcertanti lo spettacolo del tottenham è completamente perso – Redknapp

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-07 01:00:00 L'ex centrocampista del, Jamie, ha detto che il boss di Spurs Ange Postecoglou non sa cosa sta facendo dopo l'uscita EFL della sua squadra "orrendo" a Liverpool.Spurs non è riuscito a fare un tiro in bersaglio mentre si sono arresi un vantaggio per 1-0 per perdere 4-0 nella loro 15esima sconfitta della stagione in tutte le competizioni."Non ricordo una squadra, nella mia vita, vado giù con meno di una lotta di Spurs oggi", ha detto, parlando a Sky Sports."Non hai uno scatto sul bersaglio nella semifinale di una seconda gamba quando stai cercando di cambiare il corso della tua storia? Non riesco a farmi in giro it."Ci sono state sconfitte con Ipswich, Leicester, Crystal Palace ed Everton.