Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di venerdì 7 febbraio

Leggi su Iltempo.it

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di2025. Ariete Persino troppo vivace questa Luna in Gemelli, voi e le persone vicine siete sempre sopra le righe, ma certamente non mancano attestati di stima e dimostrazioni di affetto. Voi non rinunciate quando decidete di raggiungere un obiettivo, un guadagno, una o più persone. E proprio Giove nei Gemelli, vostro collaboratore privilegiato, che insegna alcuni trucchi per convincere gli altri. Più raffinatezza in amore e nel modo di vestire. Toro Voi pretendete prove per tutto, la ricerca della realtà e concretezza diventa talvolta quasi una ossessione. Marte in posizione molto attiva è promotore di un'energia costruttiva e ambiziosa.