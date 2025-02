Ilfattoquotidiano.it - Le scelte di Trump sono mosse da un ‘delirio messianico, bellicista ed espansionista’: noi seguiamo a ruota

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La Piattaforma internazionale per i diritti umani, che raccoglie varie organizzazioni per i diritti umani attive in America Latina, Africa ed Europa, della quale fa parte anche il Centro di ricerca ed elaborazione per la democrazia (Cred) ha recentemente pubblicato un’importante Dichiarazione con la quale sottopone a penetrante analisi e mette sotto accusa taluneperpetrate subito dopo il suo insediamento dal presidente statunitense Donald.La Dichiarazione si sofferma sul “delirioed espansionista” che caratterizza tali, che riflette in modo autentico e genuino la politica imperialista degli Stati Uniti, che costituisce una grave minaccia per la pace e i diritti umani nel mondo. Si tratta, nell’ordine, della decisione di abbandonare importanti organizzazioni internazionali, quali l’Organizzazione mondiale della sanità e il Consiglio dei diritti umani, del demenziale progetto di deportare la popolazione palestinese da Gaza per trasformarla in resort turistico di lusso, della guerra tariffaria destinata a produrre gravi conseguenze nell’economia mondiale e delle selvagge e disumane campagne contro i migranti, sui quali pure grava buona parte del peso delle economie occidentali e infine dagli altrettanto demenziali propositi annessionistici manifestati nei confronti di Canada, Panama e Groenlandia.