Sport.quotidiano.net - Le scelte. Anche Giunti a rischio forfait. Il tecnico pensa a Joselito

Lamberto Zauli non ha molto da scegliere. Ma potrebbe cambiare qualcosa rispetto alla gara di Rimini di sabato scorso. Le modifiche, rispetto a Rimini, potrebbero essere a centrocampo, con l’emergenza dell’ultima ora legata alle condizioni di. Ilè stuzzicato dall’idea di schierare, il giovane centrocampista arrivato dal Verona, dal primo minuto. Il motivo è per la condizione di: il centrocampista non è stato bene negli ultimi due giorni,ieri ha svolto una seduta blanda, oggi Zauli farà l’ultima verifica e in caso di, almeno all’inizio, potrebbe toccare a. "È arrivato pronto – ha spiegato l’allenatore alla vigilia del confronto con la Vis Pesaro – farà parte della gara. Kanoute verrà convocato. Si è allenato due giorni con la squadra, lui non è arrivato pronto.