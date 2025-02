Avellinotoday.it - Le previsioni meteo dell'8 febbraio ad Avellino

Leggi su Avellinotoday.it

L’82025, iladsarà caratterizzato da un graduale aumentoa nuvolosità, con deboli piogge nel pomeriggio, destinate ad attenuarsi in serata. Si prevedono 6 mm di precipitazioni, un dato che indica un fenomeno non particolarmente intenso ma comunque da tenere in.