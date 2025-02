Ilrestodelcarlino.it - "Le nuove generazioni sapranno distinguere le notizie non veritiere"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Claudio Levorato, presidente del Gruppo Rekeep, questo è ormai il decimo anno che sostenete Cronisti in classe. Come è nata e su cosa si basa un rapporto così stabile? "Riteniamo che iniziative come questa siano importanti nel mondo attuale. Oggi come dieci anni fa crediamo che le imprese siano chiamate a rappresentare non solo il motore economico dei contesti in cui operano, ma che debbano contribuire fattivamente allo sviluppo sociale di quegli stessi contesti. Siamo, inoltre, convinti che sia fondamentale investire nella valorizzazione dellepiù giovani: Cronisti in classe si affianca ai tanti progetti che promuoviamo, fuori e dentro l’azienda, dedicati a bambini e ragazzi". Per esempio? "Penso alle borse di studio che assegniamo ai figli dei nostri dipendenti, ai campi estivi o alle iniziative a sostegno dell’infanzia a cui negli anni abbiamo contribuito.