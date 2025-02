Lopinionista.it - “Le eccellenze italiane nell’industria globale dell’intrattenimento”, convegno con Fontana

ROMA – Mercoledì 12 febbraio alle ore 10, presso la Sala della Regina di Montecitorio, si svolgerà il“Le– Il ruolo dei produttori indipendenti nella difesa del patrimonio culturale italiano”.Sono previsti, nell’occasione, i saluti in apertura del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo(foto). L’appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv.L'articolo “Le”,conL'Opinionista.