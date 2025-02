Internazionale.it - Le conseguenze sull’Africa dei tagli di Trump

Negli ultimi cinque anni i paesi subsahariani hanno ricevuto più di un terzo dei fondi esteri stanziati da Washington. Per questo, con la chiusura di agenzie come Usaid, gli effetti potrebbero essere disastrosi in tutto il continente. Leggi