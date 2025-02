Sport.quotidiano.net - Lazio, Provstgaard: "Un sogno essere qui. C'è tanta qualità in difesa, li rispetto molto"

Roma 6 febbraio 2025 - È terminato il mercato di gennaio lacomincia a far conoscere i suoi volti nuovi dopo le rispettive presentazioni social. Nella giornata di oggi nel centro tecnico di Formello si è tenuta una conferenza stampa durata quasi un'ora divisa in quattro capitoli, per presentare tutti i nuovi arrivati di questa sessione di calciomercato invernale. Gli ingaggi sono stati presentati in ordine di arrivo in biancoceleste. Così dopo Ibrahimovic e Belahyane è arrivato il turno di Oliver, ragazzo danese classe 2003 arrivato per 4 milioni di euro dal Vejle, squadra della sua città natale. Esattamente come i suoi predecessori, anche la presentazione del danese è stata anticipata dalle parole del direttore sportivo Angelo Fabiani: "Io lo chiamo Oliver, è un ragazzo che seguivamo da tempo.