Lazio Belahyane | Sono cresciuto in condizioni difficili non ho paura del derby

Roma 6 febbraio 2025 - Il mercato di gennaio è finito e lacomincia a far conoscere i suoi giocatori dopo le rispettive presentazioni social. Nella giornata di oggi all'interno del centro tecnico di Formello si è tenuta una conferenza stampa suddivisa in sostanzialmente quattro capitoli, per presentare tutti i nuovi arrivati di questa sessione di calciomercato. Ad inaugurare le danze è stato Ibrahimovic, il primo arrivato, seguito a ruota da Reda. Il centrocampista marocchino ha battuto nuovamente la strada calcistica che collega il Verona alla, come fatto da capitan Zaccagni e mister Baroni prima di lui. A livello tecnico forse il giocatore più pronto per scendere in campo di questo mercato, citante aspettative sul ragazzo classe 2004. Prima delle domande per il giocatore ex Verona però c'è stata, proprio come per Ibrahimovic, la presentazione del direttore sportivo Angelo Fabiani.