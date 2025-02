Serieanews.com - Lazio, 60 milioni e la strategia precisa di Lotito: il dato è clamoroso

Leggi su Serieanews.com

, il patronha una: 60di euro, il, 60e ladi: il– SerieAnewsLaè una delle sorprese più interessanti di questa stagione. Con il campionato che volge al termine, la squadra di Marco Baroni è in quarta posizione, in piena lotta per un posto in Champions League.Una qualificazione che potrebbe dare una spinta decisiva a una società che, pur non avendo una disponibilità economica paragonabile ad altri top club, sta cercando di costruire un progetto solido e ambizioso. Dietro questa rincorsa c’è però unaben, fatta di investimenti mirati, ma anche di astuzia finanziaria.Il presidente Claudiosta portando avanti una politica di mercato che ha iniziato a dare frutti importanti, non solo sul campo, ma anche a livello economico.