L’azienda Fenice di Chiara Ferragni è in perdita di qualche milione di euro serve un aumento di capitale

Il mese di marzo sarà decisivo per il futuro dellasrl, la società che racchiude i marchi e le attività di. Nell’agenda dell’influencer, appena volata in Spagna per partecipare ai Goya Awards, il più importante riconoscimento cinematografico spagnolo, c’è una data segnata in rosso: il 15 marzo. Entro quel giorno dovrebbe essere convocata l’assemblea degli azionisti della società che gestisce i marchi di moda dell’imprenditrice, con un obiettivo preciso: dare il via libera al bilancio del 2023, che ancora non è stato approvato a causa del “Pandoro gate”. Ma non solo, perché lae i suoi soci saranno chiamati anche a decidere un eventualedi“necessario per rimettere conti e patrimonio in sicurezza”, come scrive oggi Repubblica. Che aggiunge: “Senzadi, ombre lunghe rischierebbero di allungarsi su”.