Sport.quotidiano.net - L’avversaria dei biancazzurri domenica, ha in classifica trenta punti in più di Rao e compagni. Oggi parla Baldini: con l’Entella debutto in salita

Leggi su Sport.quotidiano.net

Sono 30 iche separano inla capolista Virtus Entella e la Spal. Un distacco enorme, che fotografa in maniera impietosa la differenza di rendimento tra le due squadre. Eppure, un anno fa anche dalle parti di Chiavari le cose andavano piuttosto male. Anzi, non è azzardato affermare che Virtus Entella e Spal siano state le principali delusioni della scorsa stagione. I biancocelesti però hanno fatto tesoro degli errori commessi, e attraverso una programmazione oculata – con lo stesso direttore sportivo e lo stesso allenatore – hanno gettato le basi per tornare protagonisti. E dopo 25 giornate è lecito pensare che la squadra di Gallo sia la grande favorita per la promozione diretta in serie B. Per i biancocelestino i numeri: 15 vittorie, nove pareggi e una sola sconfitta, alla sesta giornata in casa contro il Pescara.