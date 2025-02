Ilrestodelcarlino.it - Lavoro e servizi, la ricetta contro lo spopolamento dell’Appennino e della pianura

Bologna, 7 febbraio 2025 - Sette montagne, otto colline e una. Il nuovo libro degli statistici e demografi Gianluigi Bovini e Franco Chiarini è stato presentato in mattinata nella sala ‘20 maggio 2012’ nella Terza Torre regionale, all’interno del convegno organizzato da Fnp e Cisl Emilia-Romagna in collaborazione con Fondazione Generazioni. Questo volume cerca di rispondere alla domanda: “riabitare i territori fragili emiliani e romagnoli è possibile?”. La ricerca, in "un'Italia vuota e più piccola", descrive come "l'inverno demografico cambierà il volto del nostro Paese". L’analisi prende in esame le dinamiche demografiche, i processi di modernizzazione, gli equilibri ambientali e le mobilità sociali territoriali, puntando anche sulle contraddizioni e opportunità. Si sostiene che l'Italia del margine non è una parte residuale, ma un terreno decisivo per affrontare le sfide future.