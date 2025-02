Lanazione.it - "Lavoro di squadra fondamentale"

È una delle imprese storiche dello Spezzino, nata dalla famiglia di cui porta il nome nel 1945, nel cuore del quartiere Umbertino. L’azienda Guidotti , sostiene "Cronisti in classe", i campionati di giornalismo de La Nazione grazie alla fiducia verso la nostra testata, frutto di un rapporto di collaborazione lungo anni , ma nondimeno nel progetto, capace di avvicinare i giovani all’informazione e tramite esso, a ciò che hanno intorno. Accessori e arredamenti da bagno, termoidraulica, climatizzazione, elettrodomestici: un’azienda che la proprietà, partendo da Adriana Guidotti (con il marito Albano ) con il fratello Angelo e la moglie Mirella ( responsabile degli show room ) assieme ai figli Marco e Lara che rappresentano la quarta generazione , traguarda quest’anno gli 80 anni di attività. Assicurando costante cura e attenzione alle esigenze del cliente in un ambiente accogliente e grazie ad uno staff preparato e a proposte che si contraddistinguono per l’ottimo rapporto qualità-prezzo.