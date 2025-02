Ilfattoquotidiano.it - Lavoro con l’intelligenza artificiale e vedo un futuro che non mi piace: più che transumano, disumano

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

di Nicola Cirillo Torno a casa felice dall’ufficio, perché a casa riGiotto, un essere innocente che – pur essendo solo un gattino – mi sembra la cosa più umana che possa incontrare di questi tempi.Ho appena lasciato un ufficio in cui mi occupavo di robotica e, occasionalmente, di intelligenza. Ho percepito un’idea diprossimo che non mi. Ma attenzione, non mi spaventa tanto il, che in fondo è un umano potenziato. Mi spaventa il, che è la negazione dell’umano e che si annida dietro gli apparati, che siano tecnologici, politici, economici, produttivi e che crea e si serve di gerarchi efficienti e bravissimi. Bravissimi a distruggere quel poco di umano che resta.In nome dell’efficienza, della produttività, della sicurezza, del decoro, della velocità, della comodità, del profitto si abdica all’umanità e si elegge a leader la mano invisibile, l’algoritmo, l’azienda, che non hanno sentimenti, non hanno empatia e quindi non hanno a cuore il, ildi niente.