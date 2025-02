Lanazione.it - Lavori in centro, gran caos: "Commercianti neppure avvisati"

Leggi su Lanazione.it

"Davvero incomprensibile da parte del Comune di Ponsacco il mancato coinvolgimento delle associazioni di categoria e delle attività suiin corso in via Vanni e largo della Pace. È mai possibile che idebbano venire a conoscenza degli interventi dai cartelli stradali?". C’è amarezza e incredulità nelle parole del presidente di Confcommercio Pisa Area Vasta e delCommerciale Naturale di Ponsacco Alessandro Simonelli. "Fatichiamo davvero a capire questa mancanza di condivisione e delle più basilari informazioni da parte di chi, ormai da diversi mesi, amministra la città. Da un giorno all’altro le attività di via Vanni e largo della Pace si ritrovano un cantiere per il rifacimento dei marciapiedi sulla porta dei negozi, con tutti gli inevitabili disagi connessi per raggiungere le attività, dovuti al cambio di viabilità, ma anche per la perdita di 20 posti auto, senza alcuna certezza sull’impatto deie dei tempi, visto che nessun cronoprogramma è mai stato condiviso e diffuso.