Cesenatoday.it - Lavori all'ufficio postale che diventerà casa dei servizi digitali, in funzione un container sostitutivo

Leggi su Cesenatoday.it

Poste Italiane comunica che l’di Gambettola, di via Giovanni Pascoli 54, da lunedì 10 febbraio a partire dalle ore 12 chiuderà in quanto sarà interessato da interventi di ammodernamento per migliorare la qualità deie dell’accoglienza.Durante tutto il periodo dei.