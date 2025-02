Gamberorosso.it - L'avanzata silenziosa dei meat influencer. Così ha preso piede l'assurdo trend della dieta a base di carne rossa

«Ma tu la conosci la carnivora?». Siamo alla fermata del tram da ormai venti minuti, fa freddo e abbiamo fame. Aspettiamo fervidamente di attraversare la città per pranzare in un ristorante di fresca apertura, già ampiamente lodato dal mondo romano dei food. Sollevo gli occhi dal marciapiedi, mi sistemo meglio la sciarpa attorno al collo e guardo Tommaso. «La carnivora?», domando perplessa, per poi scoprire che, oltre che scrittore, traduttore e pittore, il mio amico è un ottimo esperto nel campo dei food. Tommaso si toglie i guanti e tira fuori dalla tascagiacca il suo smartphone per mostrarmi il profilo Instagramcarnivora, una giovane donna italiana trasferitasi in Florida, dove sta frequentando, o afferma di star frequentando un dottorato in matematica.