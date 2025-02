Iodonna.it - L'attrice, 51 anni, si presta ad ambassador di un gesto beauty sempre più popolare: l'integrazione di collagene alimentare. Uno dei segreti del suo glow "senza età"

«Ho 51e dirò una cosa forte: per come li sto vivendo la mia età, forse non vorrei tornare indietro ai miei trenta». Luisa Ranieri ha una bellezza luminosa, anche nelle parole. «I 50, per le donne, sono un’età piuttosto demonizzata, io, invece, la trovo bellissima. Dico spesso che non vorrei tornare indietro ai miei 30: avevo più paure, ero più insicura, più fragile. Oggi ho la consapevolezza, che è un’arma incredibile: ti rende più stabile, più comoda, in pace. Mi vorrei fermare qua!». Radiosa, sull’onda del grande successo di due dei film che hanno segnato lo scorso anno cinematografico, Parthenope di Paolo Sorrentino e il corale Diamanti di Ferzan Özpetek, l’siad una (rara) partnership di bellezza. «Presto il volto a pochssime campagne, e se lo faccio, è perché ci credo: di Gold Collagen, sono una consumatrice da».