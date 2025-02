Lopinionista.it - “Late To The World”: il terzo album del duo britannico Ider

Leggi su Lopinionista.it

In arrivo il 21 febbraio l’prodotto da Dann Hume tra arrangiamento pop, synth scintillanti e trascinanti voci ipnoticheQuandosi sono ritrovate a dormire in una chiesa a Barry, sapevano che questosarebbe stato diverso. Il duo composto da Lily Somerville e Megan Markwick è finito nella cittadina costiera gallese dopo un incontro con il produttore Dann Hume (The Temper Trap, Laura Mvula, Tkay Maidza). Trovandosi sulla stessa lunghezza d’onda e desosi di evitare il ritmo frenetico dell’industria musicale, i tre si sono immersi in un grande progetto. Hume, dopo aver recentemente convertito l’edificio in uno studio, ha ospitato il duo con il quale ha scritto per cinque interi giorni. Il risultato di questa sessione è ‘To The’, ildiin arrivo il 21 febbraio, il primo con Nettwerk.