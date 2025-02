Gqitalia.it - László Tóth di The Brutalist è davvero esistito o è un personaggio di finzione?

Theè stato uno dei vincitori principali ai Golden Globe del 2025 e potrebbe bissare l'impresa nella notte degli Academy Awards, in cui Adrien Brody potrebbe portarsi a casa il suo secondo Oscar come miglior attore protagonista dopo quello vinto per Il pianista nel 2003.Il film creato da Brady Corbet, della durata di 3 ore e 35 minuti, è una meraviglia visiva, vanta grandi interpretazioni e racconta una storia epica su un architetto e sua moglie, che fuggono dall'Europa del dopoguerra (in particolare dall'Ungheria) e arrivano negli Stati Uniti per costruirsi una nuova vita.L'architetto si chiamae cerca di rilanciare la sua carriera in un mondo molto diverso da quello d'origine, cercando al contempo di ricongiungersi con la moglie, finita in un campo di concentramento diverso dal suo, per ricominciare una vita insieme in Pennsylvania, dove ha incontrato l'industriale Harrison Lee van Buren, un uomo che ha riconosciuto il suo talento e la sua storia e gli ha offerto un'opportunità che potrebbe cambiargli la vita per sempre: costruire un gigantesco edificio pubblico multifunzionale in cui far convivere una scuola superiore, un centro sportivo, delle sale per eventi e una chiesa.