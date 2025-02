Ilrestodelcarlino.it - "Lasciati soli i gestori di Ventasso e Cerreto"

"Forse non è tutta colpa dell’attuale amministrazione comunale cui abbiamo più volte, inutilmente, contestato l’inerzia, l’inefficacia, gli inspiegabili ritardi e la scarsa attenzione per il mantenimento dei servizi vicino ai cittadini e non ridurne le prestazioni nelle varie municipalità". Inizia così la ‘lista della spesa’ che il gruppo di minoranza ‘Vivere’ presenta al sindaco Enrico Ferretti, accusato anche di non aver accettato la proposta di collaborazione della minoranza. "Ci permettiamo di richiamare l’attenzione dell’Amministrazione sulle vicende e i comportamenti dei Comuni vicini confidando che il confronto risvegli la voglia di fare, di muoversi, di lottare se non per superare - si legge nella nota - per tenere almeno il passo dei Comuni e degli Amministratori delle aree a noi prossime che si trovano chiaramente ad affrontare situazioni e problemi analoghi".