Ilrestodelcarlino.it - Lascia il campo dopo gli insulti razzisti, la giovane giocatrice non verrà squalificata

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Rimini, 7 febbraio 2025 – Nonl’atleta di colore 17enne che ha ricevutodagli spalti durante una gara di basket femminile under 19. Ladel team di Rimini, infatti, uditi gli, avevato ilnel tentativo di raggiungere la responsabile, una tifosa della Nuova Virtus Cesena, venendo poi espulsa secondo regolamento. Nuova Virtus Cesena: tre turni a porte chiuse Per questo fatto lecomminata una solo “deplorazione” con riconoscimento dell'attenuante per aver reagito ad una grave offesa, inequivocabilmente discriminatoria e razzista. Lo ha deciso il giudice sportivo Fip dell' Emilia- Romagna che ha anche assegnato tre turni a porte chiuse per la Nuova Virtus Cesena per il comportamento discriminatorio di una sua sostenitrice.