Veneziatoday.it - L'artista Marina Apollonio incontra il pubblico all’Accademia di belle arti

Leggi su Veneziatoday.it

In occasione della mostra personale in corso alla Collezione Peggy Guggenheim. Oltre il cerchio, venerdì 14 febbraio, alle ore 17, nell'aula magna dell’Accademia didi Venezia, l’il. In un dialogo con Marianna Gelussi.