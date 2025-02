Lettera43.it - L’annuncio di Trump: «Presto un colloquio con Zelensky»

Donaldha annunciato che incontrerà il presidente ucraino Volodymyr“probabilmente” la prossima settimana a Washington. Il dialogo si concentrerà su questioni di sicurezza strategica, in particolare sulle terre rare, risorsa preziosa che gli Stati Uniti considerano un elemento chiave per continuare a supportare l’Ucraina contro l’invasione russa. Il presidente americano ha inoltre espresso l’intenzione di raddoppiare le sanzioni contro Mosca, con un’attenzione particolare al settore petrolifero, per spingere il Cremlino a negoziare. Keith Kellogg, inviato speciale Usa, ha dichiarato che le sanzioni finora applicate sono state «solo circa un tre su una scala da uno a dieci», e che un aumento della pressione economica potrebbe accelerare il processo di pace: «Non si può uscire da questa guerra uccidendo».