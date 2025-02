Anteprima24.it - L’annuncio di De Luca: “Il nuovo palazzo della Regione si chiamerà ‘il faro'”

Tempo di lettura: 3 minutiBisogna solo “decidere se le immagini del dibattito parlamentare su questa vicenda sono da pollaio o da circo equestre”. E’ sferzante il presidenteGiunta regionaleCampania Vincenzo Deparlando, nel corsoconsueta trasmissione social del venerdì, del caso Almasri. “Il Governo nazionale ha sbagliato due volte: prima perché il presidente del Consiglio non può non andare a spiegare, e poi per la mancanza di malizia”, ha detto De. “C’erano tanti modi di trasferirlo in Libia, possibile che l’unico modo trovato sia un aereo di Stato. Siamo a livelli di dilettanti allo sbaraglio”. “Da quello che emerge, se fosse stato trattenuto Almasri avremmo rischiato ritorsioni da parteLibia. E’ evidente che l’arresto di questo signore avrebbe messo a repentaglio la tranquillità dei nostri concittadini presenti in Libia.