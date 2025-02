Quotidiano.net - L’annuncio di Barenboim: "Ho il morbo di Parkinson. Ma dirigerò il più possibile"

Penso sia desidero comune, che i grandi uomini vivano il più a lungo e il più in salute. Danielè un grande, grandissimo artista ma soprattutto un grand’uomo: sicché non meraviglia il suo non avere alcuna remora nel dichiarare pubblicamente d’essere affetto daldi, che com’è noto non si sa da cosa sia provocato e per il quale non esiste quindi una cura efficace al di là di alcuni palliativi. Il tremore agli arti, e in particolare alle braccia, è quanto di peggio possa capitare a chi senza dubbio alcuno è uno dei maggiori pianisti e direttori d’orchestra degli ultimi sessant’anni (di più, anzi, ove si ricordi che il suo primo concerto pubblico lo diede nel 1949, a sette anni): pianoforte e bacchetta alternati con regolarità da quando salì la prima volta sul podio nel ’67.