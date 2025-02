Lookdavip.tgcom24.it - L’animalier protagonista dei guardaroba: ecco chi lo indossa

Leggi su Lookdavip.tgcom24.it

Tra trend che nascono e trend che passano, ce n’è uno che non conosce mai crisi. Può darsi che per una o due stagioni resti un po’ più defilato, ma senza mai spegnersi del tutto, solo per poi tornare più ruggente di prima. E’ proprio il caso del, che piace e conquista sempre il suo spazio neldelle vip e che in questa stagione è particolarmente amato: dagli abiti maculati alle scarpe, dai cappotti alle borse leopardate. E il fatto che questa fantasia sia stata scelta anche per i bikini di inizio anno lascia supporre che saràanche in estate.L’abbigliamento animalierLudovica Frasca in PleaseLa stampa animalier, seppur amata e odiata, è perfetta in ogni occasione. Da quelle che richiedono un’outfit più elegante ai momenti in cui è importante stare comode ma non si vuole rinunciare allo stile.