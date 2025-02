Thesocialpost.it - Lampadine, come sceglierle per risparmiare (e usarle al meglio). La guida di Altroconsumo

Sembra una scelta banale e scontata, ma così non è. Acquistare legiuste è in realtà un gesto fondamentale al fine di. Molto spesso, infatti, pensiamo a quanto consumano i grandi elettrodomestici, e concentriamo le nostre energie e accorgimenti solo per loro. In realtà, alla fine dell’anno, anche lehanno un notevole impatto sul nostro consumo energetico e quindi sul costo in bolletta. Acquistare la lampadina giusta, anche in base allo spazio che si vuole illuminare, è molto importante. Le, infatti, non sono tutte uguali e per scegliere quella perfetta è importante imparare a leggere i simboli e le caratteristiche sulla confezione. Dai lumen (e a quanti watt corrispondono) alla differenza tra luce calda e fredda, passando per l’attacco.ha realizzato unaad hoc con tutti i consigli utili per l’acquisto.