L’amministrazione Trump fa causa a Chicago per difesa clandestini

L'amministrazione di Donald Trump ha citato in giudizio Chicago sostenendo che le sue leggi "ostacolano" gli sforzi federali per far rispettare le leggi sull'immigrazione. L'azione legale, che cita anche lo Stato dell'Illinois, è l'ultimo sforzo per reprimere i luoghi che limitano la cooperazione tra gli agenti federali dell'immigrazione e la polizia locale. La causa fa seguito alle minacce del governo federale di denunce penali e tagli ai finanziamenti per le cosiddette "città santuario". "La condotta dei funzionari di Chicago e dell'Illinois, che per anni hanno applicato in misura minima – e spesso contrastato – le leggi federali sull'immigrazione, ha fatto sì che a Chicago venissero rilasciati innumerevoli criminali che avrebbero dovuto essere trattenuti per l'allontanamento dagli Stati Uniti", si legge nella causa depositata presso il tribunale federale di Chicago.